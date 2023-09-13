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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وصل إلى 30 جنيها.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الجزر الأصفر

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الجزر الأصفر ارتفعت بشكل كبير هذه الأيام حتى وصل سعر الكيلو الواحد في بعض الأماكن إلى  30 جنيها.

وأضاف عبدالرحمن أبوصدام أن أسعار الجزر الأصفر سوف تبدأ في  التراجع في آخر شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر المقبل مع بداية طرح بشاير العروة الجديدة لتعود الأسعار لطبيعتها  في شهري ديسمبر ويناير ذروة إنتاج الجزر ويحتاج الجزر حتي ينضج في الغالب لنحو 120 يوما.

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وتابع عبدالرحمن أبوصدام رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشان العام، أن محصول الجزر يزرع في مصر في ثلاث عروات تبدأ العروة الأولى في شهري يونيو ويوليو، ويظهر إنتاجها في سبتمبر وأكتوبر، وتزرع فيها الأصناف مبكرة النضج كالصنف الياباني وهذه العروة تأثرت بالعوامل المناخية السلبية مما ساهم في قلة إنتاجها.

العروة الثانية والثالثة

أما العروة الثانية، فقال عبدالرحمن أبوصدام أنها تزرع في شهري سبتمبر وأكتوبر وتعطي إنتاجها في شهري ديسمبر ويناير ويزرع فيها الصنف شنتناي والصنف البلدي  أما العروة الثالثة والأخيرة فتزرع في شهري ديسمبر ويناير  لتحصد في شهري أبريل  ومايو.

وأشار عبدالرحمن أبو صدام إلى أن فدان الجزر الأصفر ينتج  من 18 إلى 20 طنا حسب الصنف ووقت الزراعة وطبيعة الأرض ومدى خدمة المزارع.

صناعة المخللات والمربي

ويدخل الجزر الأصفر في صناعة المخللات والمربي ويأكل طازجا ويطبخ ويستخدم أحيانا في صناعة الحلويات 
وله فوائد غذائية وصحية عديدة، فالجزر يقوي النظر ويقي من أمراض القلب ويقوي المناعة و يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويساعد في خفض الضغط ويساهم في تقليل نسبة الإصابة بالسكر ويحسن من صحة الجلد والأظافر لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة.

وأكد عبدالرحمن أبوصدام أن انخفاض أسعار الجزر الأصفر خلال الأعوام الماضية جعل الفلاحين يعرفون عن زراعته نسبيا ويتجهون لزارعة محاصيل أكثر ربحية، إضافة إلى العوامل المناخية التي أدت لقلة الإنتاج وتأخر النضج في بعض الأحيان مع  زيادة الطلب على الجزر في الفترى الأخيرة واستخدامه بكثرة في المخللات وتصدير كميات كبيرة من الجزر للخارج حيث صدرنا خلال العام الحالي بما يعادل 4.66 مليون دولار جزر فقط، طبقا لتقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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