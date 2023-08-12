نشرة المرأة والصحة| علامات الإصابة بالسرطان عند الأطفال.. دنيا عبد العزيز وروبي يثيران الجدل .. فوائد التوت البرى.. طريقة عمل عصير الجزر بالزبادي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

علامات الإصابة بالسرطان يمكن أن تختلف اعتمادًا على نوع السرطان ومكانه ومرحلته، ومع ذلك، هناك بعض العلامات الشائعة التي يمكن أن تشير إلى وجود سرطان .ومن بين هذه العلامات التي كشف عنها الدكتور عصام البقلي استشارى جراحات التجميل من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد ظهور تغيرات في الحالة الصحية العامة مثل فقدان الوزن الغير مبرر، فقدان الشهية، الإعياء الشديد، أو الحمى المستمرة.

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال قضائها إجازة صيفية.

حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

في بعض المستحضرات التجميلية، قد يتم استخدام بعض المكونات الغريبة والتي قد تشمل موادًا مشتقة من الحشرات. ومع ذلك، يجب أن يتم الإشارة إلى أن هذه المكونات ليست شائعة وغالبًا ما تكون موجودة في المنتجات التجميلية الفاخرة أو المبتكرة، قد تشمل بعض هذه المكونات وفقا لما نشره موقع هيلثي .

تعتبر طريقة عمل عصير الجزر بالزبادي، من المشروبات الإيطالية السهلة والبسيطة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وهي وصفة من المشروبات المنعشة التي يمكن تقديمها في فصل الصيف.

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد التوت البرى.

تعد العجة من أشهر الأكلات الاقتصادية فى مصر وذلك لأنها تمتلك مذاقا شهيا ويمكن تحضيرها بطرق كثيرة جدا كما أنها غنية بكل العناصر الغذائية.

ونعرض لكم طريقة عمل العجة للشيف فاطمة عثمان .