عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قصير ومكشوف.. دنيا عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

صدى البلد

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال قضائها إجازة صيفية.


 

وتألقت دنيا عبد العزيز  بإطلالة ملفتة وجريئة مرتدية فستانا باللون الأسود  الجرئ قصير فوق الركبة و اتسم بستايل الكب مكشوف الاكتاف و الصدر وهو ما جعل اطلالتها مثيرة .


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

 

وكانت الفنانة دنيا عبد العزيز أعلنت عن انتهاء الموسم الثالث من مسرحية "زقاق المدق".

 

وكتبت دنيا عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انتهاء الموسم الثالث منعرض زقاق المدق، شكرا المخرج الكبير دكتور عادل عبده، شكرا لصاحب الرؤية الدرامية والأشعار محمد الصواف، وشكرالجميع الفنانين وفريق العمل".

 

IMG_0576
IMG_0576
الفنانة دنيا عبد العزيز دنيا عبد العزيز مسرحية زقاق المدق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

رحيل مفاجئ.. نجم الاهلي ينتقل إلى دوري روشن السعودي.. تفاصيل

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

سعر آيفون 12 فى المملكة العربية السعودية

ماذا قال ماهر المعيقلي قبل إعيائه؟ خطبة مؤثرة عن الموت ترق لها القلوب.. فيديو

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكمثرى؟

أضرار كارثية لتناول البيض المسلوق قبل النوم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيتون مخلل؟

خبير تغذية يكشف مخاطر الإكثار من الشوكولاتة للأطفال

فوائد خارقة لـ غلى قشور الليمون.. تعرف عليها

طريقة عمل السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر؟

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالفارميسال

ترشيحاتنا

مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم أنشطة وفعاليات خدمية فى الرمل والعامرية

45 مليار جنيه استثمارات.. المنوفية تتغير في عهد السيسي.. مشروعات خدمية وتنموية وطبية

وفاة 7 مصلين في انهيار مسجد بشمال نيجيريا

إيهاب المصري: بيراميدز منافس الأهلي الحقيقي

تشمل 57 قرية.. حياة كريمة غيرت وجه برج العرب القديم بالإسكندرية

بعد استبعادها من مسابقة 30 ألف معلم.. حقوق المرأة الحامل بقانون العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير ومكشوف.. دنيا عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الأفوكادو؟

باق في الأهلي.. لماذا أعلنت الصحف السعودية عن توقيع المخيف لـ نادي الخليج؟

بسعر خرافى.. روبى تثير الجدل بفستان قصير فوق الركبة

فيديو

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

ماذا حدث .. أغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام/فيديوجراف

محاولة اغتيال وزير دفاع وإغلاق التليفزيون الرسمي.. ما الذي يحدث في لبنان؟

موعد نتيجة المرحلة الأولى وإعلان الحد الأدنى لـ الثانية من التنسيق | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ