قصير ومكشوف.. دنيا عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال قضائها إجازة صيفية.





وتألقت دنيا عبد العزيز بإطلالة ملفتة وجريئة مرتدية فستانا باللون الأسود الجرئ قصير فوق الركبة و اتسم بستايل الكب مكشوف الاكتاف و الصدر وهو ما جعل اطلالتها مثيرة .





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وكانت الفنانة دنيا عبد العزيز أعلنت عن انتهاء الموسم الثالث من مسرحية "زقاق المدق".

وكتبت دنيا عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انتهاء الموسم الثالث منعرض زقاق المدق، شكرا المخرج الكبير دكتور عادل عبده، شكرا لصاحب الرؤية الدرامية والأشعار محمد الصواف، وشكرالجميع الفنانين وفريق العمل".