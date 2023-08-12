علامات الإصابة بالسرطان يمكن أن تختلف اعتمادًا على نوع السرطان ومكانه ومرحلته، ومع ذلك، هناك بعض العلامات الشائعة التي يمكن أن تشير إلى وجود سرطان .ومن بين هذه العلامات التي كشف عنها الدكتور عصام البقلي استشارى جراحات التجميل من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد ظهور تغيرات في الحالة الصحية العامة مثل فقدان الوزن الغير مبرر، فقدان الشهية، الإعياء الشديد، أو الحمى المستمرة.

علامات الإصابة بالسرطان عند الأطفال

علامات الإصابة بالسرطان في الرأس

علامات الإصابة بالسرطان عند الأطفال يمكن أن تختلف أيضًا اعتمادًا على نوع السرطان ومكانه ومرحلته. ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى وجود سرطان عند الأطفال. ومن بين هذه العلامات:

نمو غير طبيعي للعظام أو الأنسجة المحيطة، مما يسبب تورمًا أو كتلة ظاهرة.

آلام غير مبررة في أي منطقة من الجسم.

إرتفاع درجة الحرارة المستمرة وغير المبررة.

فقدان الوزن الغير مبرر أو تدهور الشهية.

ضعف النشاط أو التعب الشديد الذي لا يمكن تفسيره بسبب أسباب أخرى.

تغيرات في البول أو البراز، مثل وجود الدم في البول أو البراز.

صعوبة في التنفس أو البلع.

ظهور علامات غير طبيعية على الجلد، مثل طفح جلدي أو تغيرات في اللون.

تغيرات في النظر أو الرؤية.

تغيرات في السلوك أو النمط العام للنشاط اليومي.

هذه العلامات قد تكون مشابهة لأعراض أخرى غير خطيرة، ولكن في حالة ظهور أي من هذه العلامات، يجب على الوالدين زيارة الطبيب لتقييم الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص الدقيق. يجب الانتباه لأي تغيير في صحة الطفل والتواصل مع الطبيب للحصول على التوجيه المناسب.