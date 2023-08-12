عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الأفوكادو؟

صدى البلد

يمتاز عصير الأفوكادو بالحليب والموز بالعديد من الفوائد الصحية الشهيّة، فهو يمد الجسم بمقدار كبير من الطاقة، وهو يمثّل وجبةً مشبعةًأيضاً، ويتم تحضيره خلال دقائق معدودة، لذا فإنه يعد من المشروبات المفتخرة التي يمكن تقديمها لضيوفك، وبشكل عام فإنه يمكن إضافةأنواع مختلفة من الفواكه إلى عصير الأفوكادو، وإليك طريقة عمل عصير الأفوكادو بالحليب والموز من الشيف سالى فؤاد …


 

المكونات

5 دقيقة

2 اشخاص

329 سعرة حرارية

مكونات عصير الأفوكادو بالحليب والموز

موزة ناضجة مقطعة إلى شرائح.

حبة أفوكادو مقشّرة.

2 ملاعق صغيرة من العسل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوبان من الحليب.

6 من مكعبات الثلج.

شرائح من الموز - اختياري للزينة.

قطع من المكسرات - اختياري للزينة.

طريقة التحضير

5 دقيقة

خلط عصير الأفوكادو بالحليب والموز

ضعي كلاً من الموز والحليب والأفوكادو في الخلاط، ثم أضيفي العسل والثلج والفانيلا، واستمري في الخفق إلى أن تمتزج المكونات

أفوكادو ر الأفوكادو طريقة عمل عصير الأفوكادو بالحليب طريقة عمل عصير الأفوكادو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

رحيل مفاجئ.. نجم الاهلي ينتقل إلى دوري روشن السعودي.. تفاصيل

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت البرى؟.. تقوية المناعة والعظام الأبرز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكمثرى؟

أضرار كارثية لتناول البيض المسلوق قبل النوم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيتون مخلل؟

خبير تغذية يكشف مخاطر الإكثار من الشوكولاتة للأطفال

فوائد خارقة لـ غلى قشور الليمون.. تعرف عليها

طريقة عمل السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح الأصفر؟

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة ترد على دخول شحنات قمح فاسدة

أكل وتاريخ.. مدونة تستكشف كهف عمره 65 مليون سنة تحول لـ مطعم

باق في الأهلي.. لماذا أعلنت الصحف السعودية عن توقيع المخيف لـ نادي الخليج؟

هل يجوز خطبة المرأة وهي في العدة تنتظر الوضع؟.. الإفتاء تجيب

مفاجأة.. جرام الذهب يقترب من 2700 حنيه اليوم السبت 12-8-2023

مختار نوح: الإخوان قتلوا محمد مرسي قهراً.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الأفوكادو؟

بسعر خرافى.. روبى تثير الجدل بفستان قصير فوق الركبة

حكيم ومصطفى حجاج وخالد سليم يتألقون في حفل بالسعودية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت البرى؟.. تقوية المناعة والعظام الأبرز

فيديو

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

ماذا حدث .. أغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام/فيديوجراف

محاولة اغتيال وزير دفاع وإغلاق التليفزيون الرسمي.. ما الذي يحدث في لبنان؟

موعد نتيجة المرحلة الأولى وإعلان الحد الأدنى لـ الثانية من التنسيق | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ