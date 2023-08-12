ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الأفوكادو؟

يمتاز عصير الأفوكادو بالحليب والموز بالعديد من الفوائد الصحية الشهيّة، فهو يمد الجسم بمقدار كبير من الطاقة، وهو يمثّل وجبةً مشبعةًأيضاً، ويتم تحضيره خلال دقائق معدودة، لذا فإنه يعد من المشروبات المفتخرة التي يمكن تقديمها لضيوفك، وبشكل عام فإنه يمكن إضافةأنواع مختلفة من الفواكه إلى عصير الأفوكادو، وإليك طريقة عمل عصير الأفوكادو بالحليب والموز من الشيف سالى فؤاد …





المكونات

5 دقيقة

2 اشخاص

329 سعرة حرارية

مكونات عصير الأفوكادو بالحليب والموز

موزة ناضجة مقطعة إلى شرائح.

حبة أفوكادو مقشّرة.

2 ملاعق صغيرة من العسل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوبان من الحليب.

6 من مكعبات الثلج.

شرائح من الموز - اختياري للزينة.

قطع من المكسرات - اختياري للزينة.

طريقة التحضير

5 دقيقة

خلط عصير الأفوكادو بالحليب والموز

ضعي كلاً من الموز والحليب والأفوكادو في الخلاط، ثم أضيفي العسل والثلج والفانيلا، واستمري في الخفق إلى أن تمتزج المكونات