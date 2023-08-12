طريقة عمل العجة.. أشهر الأكلات الاقتصادية فى مصر

تعد العجة من أشهر الأكلات الاقتصادية فى مصر وذلك لأنها تمتلك مذاقا شهيا ويمكن تحضيرها بطرق كثيرة جدا كما أنها غنية بكل العناصر الغذائية.

ونعرض لكم طريقة عمل العجة للشيف فاطمة عثمان .



مقادير عمل العجة



4 بيضات

كوب دقيق

ملعقة بيكينج بودر

كوب لبن

خضرة (شبت وبقدونس وكذبرة)

2 حبات طماطم

فلفل حار حسب الرغبة

فص ثوم مفروم

ملعقة سمن

توابل (فلفل اسود وملح وكمون)





طريقة عمل العجة



في إناء كبير ضعي البيض المخفوق مع ملعقة السمن وكوب متوسط من الدقيق والبيكينج بودر

إذا كان القوام متماسكاً قومي بتخفيفة باللبن تدريجياً حتى يصبح كريمي

ضعي الخضرة والتوابل والثوم والفلفل الحار

قلبي جيداً وفي صينية متوسطة ومدهونة بالزيت والدقيق ضعي الخليط

على درجة حرارة متوسطة ضعيها لمدرة ربع ساعة

يمكنك تحضير سلطة خضراء بجانبها وتؤكل ساخنة وبادرة.