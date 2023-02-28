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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل العجة المصرية

العجة
العجة

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل العجة المصرية.
 

مكونات العجة المصرية:
8 بيضات
بقدونس مفروم (حزمتان)
شبت مفروم باقة
كزبرة خضراء مفروم (حزمة)
4 بصلات
4 طماطم مفرومة
ملعقتان كبيرتان دقيق 
ملعقة صغيرة بايكنغ باودر 
نصف كوب حليب سائل 
رشة ملح 
فلفل أسود مطحون
نصف ملعقة صغيرة
نصف ملعقة صغيرة كمون 
شطّة رشة
فليفلة خضراء
ملعقتان كبيرتان زيت نباتي 


طريقة التحضير
1 أخفقي البيض والدقيق والبايكنج باودر والحليب مع الملح والفلفل الكمون والشطة في وعاء كبير.

2  قلّي البصل المفروم والفليفلة والطماطم والبقدونس والشبت والكزبرة مع الزيت في قدر على النار .

3 أضيفي البيض ثم قلّبي الخليط حتى يتماسك.

4 اسكبي خليط العجة في قالب مدهون بلقليل من الزيت وادخليه الى الفرن لـ30 دقيقة.

5 حمّري الوجه تحت الشواية وقدمي العجة ساخنة.

طريقة عمل العجة طريقة جديدة لعمل العجة طريقة تحضير العجة

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