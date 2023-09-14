بالصور..رئيس قضايا الدولة يفتتح الدورة التدريبية لأعضاء الهيئة عن عقود الاستثمار بالإسكندرية

افتتح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة بفندق رومانس بمحافظة الإسكندرية الدورة التدريبية لمستشاري وأعضاء الهيئة عن عقود الاستثمار.



حضر الافتتاح كل من نواب رئيس الهيئة:

المستشار رفعت محمد المحلاوي رئيس قطاع غرب الدلتا ثان.

والمستشارة مرزوقة إسماعيل عبد السلام رئيس قطاع غرب الدلتا أول

(عضوا المجلس الأعلى للهيئة)

والمستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.

والمستشار محمد حسن الأمين العام.

والمستشار دكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية.

والمستشارون الأمناء العامون المساعدون:

المستشار دكتور فوزي شادي

والمستشار دكتور محمود عرفات

والمستشار وليد عناني

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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