روسيا .. برلماني يفجر مفاجأة بشأن حظر تطبيق واتساب

أعلن العضو في مجلس الدوما الروسي أنطون جوريلكين أن روسيا قد تعيد النظر في موقفها إزاء شروط عمل تطبيق واتساب في البلاد.

وقال جوريلكين في تصريحات نقلتها "روسيا اليوم": "لقد تحدثت عن خدمة القنوات في واتساب وإذا بدأ منتج شركة "ميتا" المتطرفة بتوسيع دائرة خدماته باتجاه نشر المعلومات، فإن الموقف الرسمي إزاء نشاطه على أراضي روسيا قد يعاد النظر فيه".

وفي مايو الماضي، أعلنت محكمة روسية، فرض غرامة بلغت 3 ملايين روبل على تطبيق واتساب، بعد عدم حذفه محتوى محظور، وهي أول غرامة تصدرها روسيا تجاه التطبيق.

ووصفت السلطات الروسية شركة "ميتا"، مالكة تطبيقات واتساب وفيسبوك وانستجرام، بأنها منظمة متطرفة، حيث تخزن تلك التطبيقات بيانات المستخدمين الروس، ما دفعها إلى تغريم واتساب، لرفض الشركة الامتثال لقانون البيانات الروسي.

وحظرت السلطات في روسيا منصات أخرى تابعة لشركة ميتا، وهي فيسبوك وانستجرام، بالإضافة إلى تويتر، بسبب المحتوى الخاص بهم، ولكنها تركت واتساب، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى المواطنين الروس، إذ لم يواجه سابقًا أي عقوبات؛ بسبب فشله في إزالة البيانات المحظورة.

ودخلت السلطات الروسية خلال السنوات الماضية، في صراعات عدة مع شركات التكنولوجيا الكبرى، تحديدًا جوجل وتويتر وتيك توك وتليجرام، بسبب فشلهم فى حذف المحتويات الممنوعة فى روسيا، كما تصاعد الأمر بعد أن بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، وأرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا، في 3 فبراير من العام الماضي.