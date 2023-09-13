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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تتوعد بفرض عقوبات إضافية على روسيا وكوريا الشمالية

علم أمريكا
علم أمريكا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن "لن تتردد" في فرض عقوبات إضافية على روسيا وكوريا الشمالية إذا أبرمتا المزيد من صفقات الأسلحة الجديدة.

وحسب صحيفة “جارديان" البريطانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "ماثيو ميلر"، خلال مؤتمر صحفي: "لقد اتخذنا بالفعل عددًا من الإجراءات لفرض عقوبات على الكيانات التي توسطت في مبيعات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا ولن نتردد في فرض عقوبات إضافية إذا كان ذلك مناسبًا".

وأضاف: "عندما ترى ما يبدو أنه تعاون متزايد وربما عمليات نقل عسكرية، فهذا أمر مثير للقلق للغاية ومن المحتمل أن يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن المتعددة التابعة للأمم المتحدة".

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عن مخاوفه بشأن المحادثات بين روسيا وكوريا الشمالية.

وقال كيربي: "نواصل حث كوريا الشمالية على الوفاء بالتزاماتها العلنية بعدم دعم حرب روسيا في أوكرانيا... ستكون هناك بالتأكيد عواقب".

وأضاف: "علينا أن نرى ما الذي سيخرج من هذا الاجتماع.. من الواضح أن لدينا مخاوف بشأن أي علاقة دفاعية مزدهرة بين كوريا الشمالية وروسيا".

ولفت إلى أنه من دواعي القلق أن روسيا قد "تعمل بنشاط على تعزيز" تحسين البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية.

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