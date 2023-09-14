أول تعليق من أمريكا على محادثات روسيا وكوريا الشمالية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن من "المثير للقلق" أن تتحدث روسيا عن التعاون مع كوريا الشمالية في برامج من المحتمل أن تمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ورداً على سؤال عن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في مؤتمر صحافي: "عندما ترون ما يبدو أنه تعاوناً متزايداً وربما عمليات نقل عسكرية، فهذا أمر مقلق للغاية، ومن المحتمل أن يشكل انتهاكاً لقرارات عديدة صادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وقال البيت الأبيض إن لديه معلومات جديدة تفيد بأن المفاوضات بين روسيا وكوريا الشمالية بشأن صفقة أسلحة "تتقدم بنشاط".

وذكر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو حاول "إقناع بيونج يانج ببيع ذخائر مدفعية" لروسيا خلال زيارة قام بها مؤخرا لكوريا الشمالية.

من جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ستتصرف دائما وفقا لما تتطلبه مصلحتها الوطنية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيسكوف قوله: "ما يهمنا هو مصالح بلدينا، لا تحذيرات واشنطن".

وكان من المتوقع أن تتم الزيارة المرتقبة في فلاديفوستوك حيث كان بوتين يستضيف منتدى اقتصاديا، لكن قطار كيم مر عبر المدينة واتجه شمالا نحو مركز الفضاء.