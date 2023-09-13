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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الدعم الروسي.. الأمم المتحدة تطالب باحترام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، جميع الدول إلى احترام عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية.

جاء ذلك في الوقت الذي قام فيه الزعيم كيم جونج أون بزيارة خارجية نادرة لروسيا، حيث تعهد الرئيس فلاديمير بوتين بالتعاون معه.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال جوتيريش للصحفيين: "إن أي شكل من أشكال التعاون من أي دولة مع كوريا الشمالية يجب أن يحترم نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن".

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تعهد بدعم "القتال العادل" الذي تخوضه روسيا خلال قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء.

والتقى الزعيمان في قاعدة فوستوشني الفضائية لعقد قمة تؤكد مدى توافق مصالحهما في مواجهة المواجهات المنفصلة والمكثفة بين بلدانهم مع الولايات المتحدة.

وأعرب كيم عن "دعمه الكامل وغير المشروط"، قائلًا إن بيونج يانج ستقف دائما إلى جانب موسكو على الجبهة "المناهضة للإمبريالية".

الزعيم كيم جونج أون الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش كوريا الشمالية عقوبات

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