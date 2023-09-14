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رئيس التحرير
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برلمان

للمساهمة في عمليات الإغاثة.. برلماني: مصر تقوم بملحمة إنسانية داخل الأراضي الليبية

أيمن محسب، عضو مجلس
أيمن محسب، عضو مجلس النواب

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تقوم بملحمة إنسانية داخل الأراضي الليبية، للمساهمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وتقديم المساعدات لضحايا الأعصار دانيال الذي أودى بحياة الآلاف من الأشقاء، وتسبب في اختفاء أحياء بأكملها في الشرق الليبي، مثمنًا توجيهات الرئيس بتسيير انتقال المساعدات جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا لدعمهم في محنتهم.


وأضاف "محسب"، أن الرئيس السيسي وجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني، لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء، مشدداعلى القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على تقديم يد العون إلى الأشقاء في هذه الكارثة الطبيعية التي تفوق كل التوقعات، مؤكدا أن مصر كانت وستظل السند والداعم لكل الدول العربية الشقيقة، وأنه مهما بلغت الظروف لن تتأخر مصر يوما عن دورها التاريخي والقومي باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية.
 

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي حرص على متابعة اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، والتي جاءت في ظل صمت عالمي شديد الغرابة، مطالبا المجتمع الدولى والعربي بالتحرك الفوري لتقديم الدعم والعون لـ  ليبيا الشقيقة في هذه الكارثة الإنسانية والتي تفوق قدرات أي دولة بمفردها.
 


وثمن النائب أيمن محسب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير إعانات عاجلة لأسر المصريين الذين راحوا ضحايا الإعصار في ليبيا، موجها الشكر لأجهزة الدولة، ولاسيما القوات المسلحة، على الجهود الدؤوبة وسرعة التنسيق مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب للوقوف بجانبهم فى هذه المحنة الأليمة.

أيمن محسب مجلس النواب لجنة أولويات الاستثمار الحوار الوطني السيسي الأراضي الليبية

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