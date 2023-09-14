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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لأول مرة.. الرسم ضمن فروع مسابقة المواهب الذهبية بالتنمية الثقافية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافقت اللجنة المنظمة لمسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم للتنمية" على إضافة فرع  الفنون التشكيلية (الرسم) إلى جانب الموسيقى والغناء.

 

وبمناسبة الاحتفال بمرور ٥٠عاما على انتصارات أكتوبر، تم اختيار "الانتصار العظيم"  موضوعا للمسابقة للتعبير من خلال لوحات المتسابقين عن الانتصار على مستوى الفرد والدوله.


تتضمن شروط الاشتراك فى المسابقة:
١-  التعبير عن الانتصارات بمفهومها الشامل على مستوى الفرد والمجتمع بالرسم باستخدام أدوات والوان الرسم المختلفة (جواش، زيت،فحم ،....الخ).
٢- يحق للمتسابق المشاركة بعمل او اثنين. 
٣-لايقل مقاس اللوحات عن ٣٠*٤٠سم.
٤-ان تتكون الأعمال من ابتكار المشارك وليست منقولة عن الغير.
٥-ألا يكون قد سبق مشاركة هذه الأعمال فى مسابقات أخرى أو حصلت على جوائز سابقة.
٦-ترسل اللوحات  مغلفة  وفى إطار  صالح للتعليق (لايشترط نوعه وشكله).
٧- لاتكتب اى بيانات للمتسابق على الأعمال ويكتفى بكتابة البيانات الخاصة بالمتسابق على الاستمارة المرفقة.
 

تسلم أعمال المشاركين فى فى جميع فروع مسابقة المواهب الذهبية بمقر جمعية البلد اليوم للتنمية  فى موعد أقصاه ٨ اكتوبر ٢٠٢٣ والمجال مفتوح لجميع  اصحاب الهمم الخاصة للمشاركة فى المسابقة وفق الشروط المرفقة.

مسابقة المواهب الذهبية أصحاب الهمم قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنون التشكيلية الرسم الموسيقى والغناء

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