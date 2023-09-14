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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرقام صادمة.. الإسعاف الليبي يعلن عن حصيلة المفقودين في الفيضانات

ليبيا
ليبيا

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي ،اليوم الخميس، أن هناك أكثر من 9000 شخص مازالوا في عداد المفقودين.

كما قال رئيس هيئة فرق الإنقاذ بليبيا في في وقت سابق من اليوم، أن:" فرقنا تأخذ عينات الحمض النووي عن الجثث المجهولة".

وأضاف رئيس هيئة فرق الإنقاذ بليبيا: استمرار وصول فرقنا إلى مدينتي درنة سوسة".

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كان قد أعلن جهاز الإسعاف في ليبيا ،اليوم الخميس، عن إحصاء أكثر من 5500 جثة و10 آلاف مفقود و7 آلاف جريح ولا حصيلة نهائية.

ورجح رئيس بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد القتلى في المدينة الليبية المنكوبة التي ضربها الإعصار إلى  20 ألفا.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن السلطات لم تتمكن بعد من إحصاء الأضرار بشكل نهائي، لكن "الأعمال جارية من أجل ذلك".

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