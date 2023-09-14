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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 41 مدرسة ومبني للتعليم بتكلفة 242 مليون جنيه بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن جاهزية المحافظة لإفتتاح 41 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 242 مليون جنيه ، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي ، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً بقطاع التعليم وتسعى جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعليمة جديدة تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب لتخريج أجيال قادرة على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع وهي كالتالي:

مدرسه جيهان عبد الحكيم للتعليم الاساسي التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والتي تضم 22 فصل بتكلفه 10 مليون و500 ألف جنيه

مبنى مخازن التربية والتعليم بمدينه الزقازيق والمقام بتكلفه ماليه 2 مليون و500 ألف جنيه

مدرسه بيشة قايد الثانوية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والتي تضم 9 فصول بتكلفه 8 مليون جنيه

مدرسة كفر حسن ندى للتعليم الاساسي التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والتي تضم 11 فصل بتكلفه 5 مليون جنيه

مدرسة عزبه عبد الهادي للتعليم الاساسي التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والتي تضم 11 فصل بتكلفه 6 مليون جنيه

مدرسة بني هلال الثانوية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والتي تضم 12 فصل بتكلفه 6 مليون جنيه

مدرسة ال خميس للتعليم الاساسي التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية والتي تضم 11 فصل بتكلفه 5 مليون جنيه

مدرسه مصطفى كامل الابتدائية رقم (1) التابعة لإدارة ابو كبير التعليمية والتي تضم 24 فصل بتكلفه 9 مليون جنيه

مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الاساسي التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية والتي تضم 14 فصل بتكلفه 6 مليون جنيه

مدرسة عبد الله ابو النيل الابتدائية التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية والتي تضم 16 فصل بتكلفه 6 مليون جنيه

مدرسة الشيخ عليوه حسن للتعليم الاساسي التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية والتي تضم 11 فصل بتكلفه 6 مليون جنيه

مدرسة قرمله الابتدائية رقم (1) التابعة لإدارة بلبيس التعليمية والتي تضم 7 فصول بتكلفه 5 مليون جنية

مدرسه غيته للتعليم الاساسي التابعة لإدارة بلبيس التعليمية والمكونة من 12 فصل بتكلفه 7 مليون جنيه

مدرسة الشهيد محمد احمد مهدي الابتدائية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية والتي تضم 12 فصل بتكلفه 8 مليون جنيه

مدرسة الشيخ عيسى للتعليم الاساسي التابعة لإدارة بلبيس التعليمية والمكونة من 7 فصول بتكلفه 4 مليون جنيه

مدرسه بلبيس الثانوية الصناعية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية والمكونة من 20 فصل بتكلفه 9 مليون جنيه

مدرسة المستقبل الرسمية لغات التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية والمكونة من 23 فصل بتكلفه 7 مليون جنيه

مدرسة فاقوس الرسمية لغات المتميزة التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والمكونة من 28 فصل بتكلفه 12 مليون جنيه

مدرسة الحلوفي للتعليم الاساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والمكونة من 14 فصل بتكلفة 4 مليون جنيه

مدرسة السماعنه الابتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والمكونة من 11 فصل بتكلفه 4 مليون جنيه

مدرسة علي رزيق للتعليم الاساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والمكونة من 11 فصل بتكلفه 6 مليون و500 الف جنيه

مدرسة السنيطه الابتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والمكونة من 14 فصل تكلفه 5 مليون جنيه

مدرسة عزبه الطرابيه للتعليم الاساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والمكونة من 11 فصل بتكلفه 6 مليون جنيه

مدرسة قليني للتعليم الاساسي التابعة لإدارة اولاد صقر التعليمية والمكونة من 11 فصل بتكلفه 7 مليون جنيه

مدرسه عبد العزيز الطبيلي الإعدادية التابعة لإدارة اولاد صقر التعليمية والمكونة من 9 فصول بتكلفه 4 مليون جنيه

مدرسة ام سعدون العايدي للتعليم الاساسي التابعة لإدارة اولاد صقر التعليمية والمكونة من 14 فصل بتكلفه 4 مليون جنيه

مدرسة ام سعدون العايدي للتعليم الاساسي التابعة لإدارة اولاد صقر التعليمية والمكونة من 14 فصل بتكلفه 4 مليون جنيه

مدرسة توسع مجمع المرحوم عوض شريبه التابعة لإدارة اولاد صقر التعليمية والمكونة من تسع فصول بتكلفه 4 مليون جنيه

مدرسة الزمامته الابتدائية التابعة لإدارة الحسينية التعليمية والمكونة من 9 فصول بتكلفه 5 مليون جنيه

مدرسه عبد الرحمن حسين يوسف الابتدائية التابعة لإدارة الحسينية التعليمية والمكونة من 7 فصول بتكلفه 4 مليون جنيه.

مدرسة ابو جندي الرسمية للغات التابعة لإدارة الحسينية التعليمية والمكونة من 14 فصل بتكلفه 6 مليون جنيه

مبني ادارة صان الحجر التعليمية بتكلفه 9 مليون جنيه

مدرسة البوز الإعدادية التابعة لإدارة ابو حماد التعليمية والمكونة من 11 فصل بتكلفه 5 مليون جنيه

مدرسة كفر عياد للتعليم الاساسي التابعة لإدارة ابو حماد التعليمية والمكونة من 11 فصل بتكلفه 4 مليون جنيه

مدرسة علي بن ابي طالب الابتدائية التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمكونة من 8 فصول بتكلفه 4 مليون جنيه

مدرسة رفاعه الطهطاوي الإعدادية بنات التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمكونة من 8 فصول بتكلفه 3 مليون جنيه

مدرسه حمدي حسين السيد للتعليم الاساسي التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمكونة من 11 فصل بتكلفه 7 مليون جنيه

مدرسة خليل ابراهيم ارناؤوط الثانوية التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمكونة من 9 فصول بتكلفه 6 مليون جنيه

مدرسة السلامون للتعليم الاساسي التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمكونة من 17 فصل بتكلفه 5 مليون جنيه

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام والفني بعدد من مدارس الشرقية

مدرسة شرشيمة الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمكونة من 11 فصل بتكلفه 3 مليون و500 ألف جنيه

مدرسة الشهيد علي اسماعيل احمد للتعليم الاساسي التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمقامة من 14 فصل بتكلفه 5 مليون جنيه

مدرسة منشأه التحرير للتعليم الاساسي التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمكونة من 11 فصل بتكلفه 9 مليون جنيه.

يذكر ان محافظ الشرقية قد أعلن الإنتهاء من تنفيذ 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه، لافتاً إلى انه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

ادارة شرق الزقازيق التعليمية الأبنية التعليمية الاعتمادات المالية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاشر من رمضان المشروعات تقليل الكثافة الطلابية

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