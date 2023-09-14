أحدث إطلالات ياسمين صبري من الچيم| شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة رياضية، واستعرضت رشاقتها من الچيم، وخطفت أنظار متابعيها.

ونشرت النجمة ياسمين صبري، مؤخرا صورًا جديدة لها وهي ترتدي ملابسها من دار أزياء Dolce Gabbana&، وهي تستمتع بالأجواء الصيفية.

وأطلت ياسمين صبري وهي ترتدي تنورة قصيرة وCrop Top بطباعة Majolica الشهيرة، ذات اللون الأحمر والأبيض.

ووصل سعر التنورة إلى 750 يورو، أي ما يُعادل 25 ألف جنيه، وبلغ سعر الكروب توب 495 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه.