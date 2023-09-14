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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف قائد خط دفاع الأهلي في السوبر الإفريقي

صدى البلد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب احمد حسن “ياسر إبراهيم يقترب من قيادة خط دفاع الأهلي في السوبر الإفريقي”. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي، والمقررة إقامتها في التاسعة مساء غد، الجمعة، على نفس الملعب.

ويقود المران السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مباراة السوبر الأفريقي.

ويلقي السويسري محاضرة فنية اليوم، لشرح نقاط القوة والضعف في المنافس، مع مشاهدة بعض التسجيلات للفريق الجزائري في مبارياته الأخيرة، لتجهيز الخطة اللازمة للفوز باللقب.

 

اتحاد العاصمة الجزائري الأهلى السويسري مارسيل كولر المدير النادي الأهلي كأس السوبر الأفريقي ياسر ابراهيم

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