السيمفوني يعزف أعمال موتسارت وروسيني وشومان على المسرح الكبير

تحت عنوان الأسلوب الكلاسيكى يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بقيادة المايسترو محمد شراره ومشاركة العازفان عبد الحميد الشويخ (فيولينة) وسيندى محمد ( ڤيولا ) وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت ١٦ سبتمبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها افتتاحية ويليام تل لـ روسيني ، سيمفونيا كونشيرتانت للفيولينه والفيولا والأوركسترا لـ موتسارت والسيمفونية الأولي لـ شومان التى يطلق عليها الربيع .

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا الى جانب جولات فنيةمتعددة في مختلف ارجاء العالم.