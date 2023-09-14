عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتابع أعمال اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية

صدى البلد

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تقوم حاليا بتقييم المشروعات المقدمة من المواطنين، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة وتذليل أية معوقات.

 

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات، ووزارة البيئة، ومحافظة سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة دعم كافة المشروعات المتقدمة حتى التي لن يحالفها التوفيق في الاختيار وتقديم الدعم والمشورة لهم ليتمكنوا من العودة مرة أخرى في المستقبل، والعمل على تحقيق الاستفادة من كافة المشروعات المتقدمة.

محافظ سوهاج يوجه بدعم كافة المشروعات الخضراء الذكية المقدمة من المواطنين

أثناء استحمامه.. غرق عامل زراعي بـ"المسكينية" في سوهاج

محافظة سوهاج

يذكر أن عدد المشروعات المكتملة بلغ عددها 28 مشروع  (3 مشروعات كبيرة الحجم- 2 مشروع متوسط- 3 مشروعات مرتبطة بمبادرة حياة كريمة- 14 مشروع للشركات الناشئة- 3 مشروعات المبادرات المجتمعية- 3 مشروعات مرتبطة  بالمرأة وتغير المناخ).

وستقوم اللجنة بالانتهاء من التقييم واختيار 13 مشروع من بين المتقدمين وارسال المشروعات الفائزة إلى اللجنة العليا للمبادرة الخضراء الذكية بالقاهرة للتقييم النهائى وإعلان الفائزين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج المشروعات التنموية المشروعات الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

غلطة كبيرة جدا.. «حلق» موديست يشعل غضب نجم الأهلي السابق| شاهد

وسط ترقب أهلاوي.. صن داونز يخطط لصفقة مفاجئة من الدوري المصري

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

منحة 3 أشهر.. بشرى لمستحقي معاش المتوفى| تفاصيل

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

موضوعات متعلقة

ضبط 500 لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج

ترشيحاتنا

خلال جلسة رسمية.. ماذا ناقش وزير الخارجية ونظيرته الفرنسية ؟|صور

البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4%

اجتماع مغلق بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي.. وانعقاد جلسة مباحثات ثنائية|صور

البرلمان الليبي يعلن تخصيص 2 مليار دولار لمجابهة العاصفة دانيال في درنة

إصابات واقصاء فني.. لعنة الغيابات تضرب الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

وزير الخارجية: رؤية مشتركة بين مصر وفرنسا حول أهمية وقف إطلاق النار بالسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب هبوط حاد ووفاة.. علامات غير متوقعة تكشف الضغط المنخفض

عائد من الموت وتنبأ بكوارث مدمرة .. من هو خطيب أميرة النرويج؟

هل يمكنك اقتناءه؟ شاهد أصعب كتاب للقراءة في العالم

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

فيديو

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ