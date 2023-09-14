تعليم البحيرة: ورش عمل لـ 48 متدربا في تنمية مهارات اللغة العربية

نظمت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بقيادة يوسف الديب، ورشتى عمل بمركز إعداد القادة بدمنهور لعدد 48 متدربا، و16 موجها و16 منسقا و16 كادرا تدريبيا لتنمية مهارات اللغة العربية.

يأتى ذلك فى ضوء ما يشمله الدليل الإرشادي لمعلمى اللغة العربية ، حيث يتضمن الدليل رؤية مبسطة وسهلة يمكن الاستعانة بها في تنفيذ البرنامج العلاجى تم اعدادها بطريقة تلائم الوقت والهدف من البرنامج وكذلك كراسة التلميذ التى أعدت أيضا لتكون متدرجة في الصعوبة من الأسهل للأصعب وملائمة للوقت ولمستوى التلاميذ من خلال فريق عمل مؤهل.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبالتزامن مع مبادرة لغتي الجميلة والتى أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مع بداية الاجازة الصيفية , بهدف تنمية مهارات الطلاب في القراءة والكتابة والاستماع والتحدث ,بمختلف المدارس التى تتم بها المبادرة لتنمية مهارات الطلاب بمنظومة التطوير الجديدة.