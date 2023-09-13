عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

‏ حادث تصادم بالبحيرة
‏ حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة "تمناية" وتروسيكل، أمام مضرب الأرز بطريق زاوية غزال بنطاق مركز دمنهور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاجاللازم، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة.

نائب محافظ البحيرة تقرر النزول بدرجات القبول بالثانوي العام إلى 220 درجة

الكشف على 1053 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بوادي النطرون

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة "تمناية" وتروسيكل أمام مضرب الأرز بطريق زاوية غزال بنطاق ذات المركز، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وجرى نقلهمإلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من الانتقال والفحص إصابة: عبد الغني محمد عبد الغني، 41 عاما، كسر بالضلوع،محمد أحمد السيد، 18 عاما، كسر بالقدم الأيمن، عايدة محمد أبو حمد، 54 عاما، كسر بالساق الأيمن، مها سعد هلال، 67 عاما، كسربالساق الأيسر، نادية السيد حسن، 50 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، بعدد من سيارات الإسعاف التي انتقلت إلى مكان الحادث لنقل المصابين، لتلقيالإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحررت الأجهزة الأمنية  محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فيالحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة مركز شرطة دمنهور نائب محافظ البحيرة وقوع حادث تصادم مديرية امن البحيرة كدمات وسحجات اصابة 5 أشخاص الأجهزة الامنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

ترشيحاتنا

أزهري: ضحايا الزلازل والكوارث الطبيعية و الإعصار دانيال شهداء

يملك 20 مليون جنيه إسترليني.. خبير بريطاني يكشف سبب رفض صلاح للانتقال للسعودية

أستاذ طب بجامعة الرباط : أشكر مصر على تضامنها مع المغرب

بعد الدعم الروسي.. الأمم المتحدة تطالب باحترام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني

توجيهات مهمة بشأن رغيف العيش والسلع التموينية.. اعرف الوزارة عملت إيه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأزرق الجريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان لافت

جميع الأنواع.. خبير تغذية يكشف عن فوائد حلوى المولد النبوي

نايمة على البيانو.. رانيا يوسف تثير الجدل عبر إنستجرام بسبب سعر الفستان|شاهد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

فيديو

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ