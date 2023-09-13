إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة "تمناية" وتروسيكل، أمام مضرب الأرز بطريق زاوية غزال بنطاق مركز دمنهور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاجاللازم، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة "تمناية" وتروسيكل أمام مضرب الأرز بطريق زاوية غزال بنطاق ذات المركز، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وجرى نقلهمإلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من الانتقال والفحص إصابة: عبد الغني محمد عبد الغني، 41 عاما، كسر بالضلوع،محمد أحمد السيد، 18 عاما، كسر بالقدم الأيمن، عايدة محمد أبو حمد، 54 عاما، كسر بالساق الأيمن، مها سعد هلال، 67 عاما، كسربالساق الأيسر، نادية السيد حسن، 50 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، بعدد من سيارات الإسعاف التي انتقلت إلى مكان الحادث لنقل المصابين، لتلقيالإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فيالحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.