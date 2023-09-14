الطائرات المسيرة.. تحرك جديد من الجيش الأمريكي في النيجر

قال قائد القوات الجوية الأمريكية لأوروبا وإفريقيا الجنرال جيمس هيكر، إن الجيش الأمريكي استأنف مهام مكافحة الإرهاب في النيجر، حيث أطلق طائرات بدون طيار وطائرات أخرى خارج القواعد الجوية في البلاد بعد أكثر من شهر من أزمة 26 يوليو التي تسببت في وقف واشنطن لأنشطتها في النيجر.

وأوضح القائد الأعلى للقوات الجوية في أوروبا وإفريقيا، أمس الأربعاء أن بعض مهام الاستخبارات والمراقبة هذه تمكنت في الأسابيع الأخيرة من استئنافها من خلال المفاوضات الأمريكية مع المجلس العسكري، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

وأضاف هيكر: "لفترة من الوقت لم نقم بأي مهام في القواعد لقد أغلقوا المطارات إلى حد كبير، ولكن من خلال العملية الدبلوماسية، نقوم الآن - لن أقول 100% من المهام التي كنا نقوم بها من قبل، لكننا نقوم بكمية كبيرة من المهام التي كنا نقوم بها من قبل".

وتابع هيكر، الذي تحدث للصحفيين في المؤتمر السنوي لرابطة القوات الجوية والفضاء في ناشيونال هاربور بولاية ماريلاند، إن الولايات المتحدة كانت تقوم بمهام مأهولة وغير مأهولة، وأن تلك الرحلات استؤنفت "خلال الأسبوعين الماضيين".

ومنذ أزمة 26 يوليو، ظلت القوات الأمريكية المنتشرة في البلاد، وقوامها 1100 جندي، محصورة داخل قواعدها وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الأسبوع الماضي إنه تم نقل بعض الأفراد العسكريين والأصول العسكرية من القاعدة الجوية القريبة من العاصمة نيامي إلى قاعدة أخرى في أغاديز وتبعد المدينتان عن بعضهما البعض بحوالي 920 كيلومترًا.

وجعلت الولايات المتحدة من النيجر مركزها الإقليمي الرئيسي للقيام بدوريات واسعة النطاق بواسطة طائرات بدون طيار مسلحة وغيرها من عمليات مكافحة الإرهاب ضد الحركات المتطرفة التي استولت على مر السنين على الأراضي وذبحت المدنيين واشتبكت مع جيوش أجنبية. وتشكل هذه القواعد جزءاً مهماً من الجهود الشاملة التي تبذلها أميركا لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا.

كما استثمرت الولايات المتحدة سنوات ومئات الملايين من الدولارات في تدريب القوات النيجيرية.

وفي عام 2018، نصب مقاتلون موالون لتنظيم داعش الإرهابي كمينًا وقتلوا أربعة جنود أمريكيين وأربعة نيجيريين ومترجمًا فوريًا.

وسجلت غرب أفريقيا أكثر من 1800 هجوم متطرف في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 4600 شخص، وفقا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وتنشط جماعة بوكو حرام المتطرفة في نيجيريا وتشاد المجاورتين وعلى طول حدود النيجر مع مالي وبوركينا فاسو، يشكل تنظيم داعش في الصحراء الكبرى وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة تهديدات أكبر.