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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار المنتجين الأمريكيين ترتفع في أغسطس بأكبر وتيرة منذ أكثر من عام

المنتجين
المنتجين

ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في أغسطس بأكبر وتيرة منذ أكثر من عام، مدعومة بزيادة تكاليف الطاقة والنقل.

وبحسب بلومبرج الشرق، صعد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.7% في أغسطس عن الشهر السابق، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل. وارتفعت كلفة البنزين 20%، لتحتل بذلك معظم المكاسب. أمّا باستثناء الغذاء والطاقة؛ فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.2%.

وعلى الرغم من أن عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها وتباطؤ العديد من الاقتصادات في الخارج قد ساعدا بشكل عام في تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى الجملة؛ لكن ارتفاع أسعار النفط يهدد بتقويض بعض هذا التحسن. وعلى أساس سنوي، تسارع مؤشر أسعار المنتجين للشهر الثاني بعد الاتجاه الهبوطي لمدة عام.

وزادت فئات الطاقة الأخرى الشهر الماضي، بما في ذلك وقود الطائرات والديزل وزيت التدفئة. وفي قطاع الخدمات، ارتفعت أيضاً العقارات السكنية، وشاحنات نقل البضائع، وبيع الآلات والمعدات بالجملة.

وقفزت أسعار السلع 2%، على الرغم من ارتفاعها باستبعاد الطاقة والغذاء 0.1%. وارتفعت تكاليف الخدمات 0.2% بعد صعودها 0.5% في الشهر السابق.

أغسطس الأسعار لأسعار المدفوعة للمنتجين الطاقة والنقل مؤشر أسعار المنتجين

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