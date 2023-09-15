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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي تكشف عن Q8 الجديدة .. بهذا السعر

اودي Q8 الجديدة
اودي Q8 الجديدة

كشفت شركة اودي الالمانية وعملاقة تصنيع السيارات، عن احدث اصداراتها في هذا المجال، وهي النسخة الجديدة من الايقونة الشهيرة Q8، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتعتمد هذه السيارة على حزمة من التجهيزات القوية إلى جانب العديد من القدرات التقنية.

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 اودي Q8 الجديدة

المواصفات الفنية لمنظومة الحركة 

 

تعتمد السيارة على مجموعة من التجيهزات الفنية تتضمن اصدارات هجينة واخرى تعمل بالوقود التقليدي، حيث يمكنها تغطية نطاق يتراوح بين 170 كيلووات اي 231 حصانا و373 كيلووات اي ما يعادل 507 حصانا، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 4.1 ثانية.

 اودي Q8 الجديدة

وتحتوي السيارة اودي Q8 على تجهيزات تتضمن خاصية تحديد الحارة المرورية، ومغادرة المسار، مع منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية، وشاشة داخلية تعمل باللمس، بالاضافة إلى بعض اللمسات العصرية، وفتحة سقف، ومقود حركة متعدد الوظائف.

 اودي Q8 الجديدة

وحصلت السيارة اودي Q8 على تصميم مميز، يضم شبكة أمامية باللون الاسود ذات فتحات متعددة المقاطع، واضاءة نهارية، واخرى تعمل بتقنية LED، بينما ترتكز على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 21 و23 بوصة، بالاضافة إلى سبويلر خلفي مدبب، وعواكس ضوئية ومصابيح ضباب خلفية.

 اودي Q8 الجديدة

سعر السيارة  اودي Q8 الجديدة عالميًا 

 

تقدم السيارة اودي Q8 عالميًا بسعر يبدأ من 86.700 يورو، اي مايعادل 2 مليون و862 الف جنيه مصري.

 اودي Q8 الجديدة
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