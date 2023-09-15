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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصلاح خط المياه المغذي لمنطقة الزهور بالعريش

إصلاح خط مياه الشرب
إصلاح خط مياه الشرب بالزهور

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء،  عمليات  إصلاح الخط المياه الناقل للمياه والمغذي لمنطقة الزهور بالعريش محافظة شمال سيناء، بناء على تعليمات المهندس  مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء  وذلك لسرعة الوقوف علي اصلاح الخطوط الناقلة وتكثيف العمل لحين انهاء الاصلاح.

خط 700 مم

كلف  المهندس  محمد لطفي الكريمي مدير منطقة العريش ، للقيام بمهمة الإصلاح  ، علي رأس  فريق الشبكات بالشركة .وقد تولى فريق العمل عمليات الإصلاح لإعادة ضخ المياه مرة أخرى في  الخط الناقل ٧٠٠ مم لتغذية منطقة الزهور بالمياه..

وكان الأهالي قد طالبوا لسرعة إصلاح العطل الذي لحق بالخط الناقل لتغذية منطقة  الزهور غرب العريش ، والذي تسبب في انقطاع المياه عن العمارات السكنية بالمنطقة.
 

ويواصل فريق الشبكات عملية الإصلاح بعد توفير قطع الغيار اللازمة لعملية  الاصلاح ، كما تواصل الشركة الحصول على عينات من المياه في عدة مناطق مختلفة للتأكدمن صلاحية المياه التي يتم ضخها بصفة يوميه إلى احياء العاصمة العريش.

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