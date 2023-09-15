إخلاء 11 عقارا مجاور للمبنى المائل إداريًا من السكان غربي الإسكندرية

أصدر حي غرب بمحافظة الإسكندرية قرارًا بإخلاء 11 عقارًا مجاورين لعقار كرموز المائل، غربي المدينة، لحين هدم العقار.

وأضافت رئيس حي غرب المهندسة سحر شعبان أنه علي الفور تم إنزال السكان من العقارات دون المنقولات لخطورة الإقامة بالعقارات والحفاظ على حياتهم وجارى نقل الأسر إلى أحد المدارس بالمنطقة وتقديم لهم الرعاية الكاملة.

وكانت غرفة عمليات حي غرب بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية، وميل عقار آخر دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح،

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية للمنطقة ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين اسفل العقار حفاظا علي حياة المواطنين وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.