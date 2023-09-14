أستاذ بيئة: ذوبان الجليد يمثل خطورة على محافظة الإسكندرية.. فيديو

قالت الدكتورة إلهام نجيب، أستاذ البيئة وعلوم البحار، إن الدراسات تؤكد وجود علاقة بين التغيرات المناخية، وزيادة الكوارث الطبيعية.

وأضافت نجيب خلال حوارها ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر قناة "اى تى سى"، أن درجة حرارة الكوكب زادت بصورة كبيرة آخر 40 سنة بعد الثورة الصناعية وأكبر نشاط بشري.

ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت أستاذ البيئة وعلوم البحار، أن ارتفاع درجات الحرارة، يؤدى إلى ذوبان الجليد وبالتالى زيادة المياه فى البحار والمحيطات، الامر الذى يمثل خطورة على المدن الساحلية ومنها الإسكندرية.

وتابعت إلهام نجيب: ضغط المياه يتغير باختلاف منسوب سطح البحر، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة درجة حرارة الأرض بنسبة 2 مئوية، بحلول 2050؟