النظرية الثقافية والثقافة الشعبية .. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة السورية العامة للكتاب، ضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" وعن "المشروع الوطني للترجمة" كتاب (النظرية الثقافية والثقافة الشعبية)، تأليف: جون ستوري. ترجمة: عمران أحمد.

يعدّ الكتاب مرجعاً مهماً لدارسي الثقافة ومدرّسيها بوجه عام، والثقافة الشعبية بوجه خاص، وما يتصل بهما من موضوعات شتى؛ إذ وضع الكاتب فيه خلاصة تجربته الطويلة، دارساً ومدرّساً وباحثاً أكاديمياً ومنظّراًً، دون أن يدّعي صوابية رأيه على نحو مطلق، أو صحة وجهة نظره وفرادتها.



يحاول الكاتب الإجابة عن مسألة الثقافة الشعبية وماهيتها، وينتقل إلى البنيوية وما بعدها، مروراً بتقاليد الثقافة والحضارة، وموضوع الثقافوية والتحليل النفسي، ليصل إلى النوع الاجتماعي وقضية العرق والعنصرية ومرحلة ما بعد الحداثة، إضافة إلى عناوين أخرى عدة؛ يعرض ويستشهد ويناقش ويحلل، كي يخلص في النهاية إلى ما يراه صواباً وأقوى حجة.

كتاب (النظرية الثقافية والثقافة الشعبية)، تأليف: جون ستوري. ترجمة: عمران أحمد. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.