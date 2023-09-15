بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند ومنغوليا

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، أن سكرتير الوزارة لشئون الشرق " السفير سوراب كومار " بحث خلال زيارته الرسمية لمنغوليا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وأوضحت الوزارة ـــ في بيان صحفي أصدرته أمس/الخميس/، فيما يتعلق بهذا الشأن أن السفير كومار قام بزيارة رسمية لمنغوليا خلال الفترة ما بين 12- 14 سبتمبر، وأجرى محادثات مع وزير الدولة المنغولى للشئون الخارجية / إن أنخبايار / ووزير التعليم والعلوم / إل . إنخ - أمجالان / وسكرتير عام مجلس الوزراء المنغولى / د. أمارباياسجالان/.



وأشارت إلى أنه تم خلال هذه المحادثات تبادل وجهات النظر بشأن التعاون فى قطاعات الدفاع والثقافة وتكنولوجيا المعلومات والأمن ، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الهندية المنغولية ومواصلة اللقاءات على مستوى رفيع.



وأوضحت أن الجانبين تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة والتعليم وبناء القدرات والتعدين والشراكة فى مجال التنمية.. مشيرة إلى إلى أنه تم التركيز خلال المباحثات على المشروعات الهندية فى منغوليا بقطاعات تكرير البترول والاتصالات والتعليم، بالإضافة لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.