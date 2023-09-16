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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تشترى iPhone 15 Pro ولا سامسونج S23 Ultra| مقارنة كاملة

iPhone 15 Pro و سامسونج
iPhone 15 Pro و سامسونج S23 Ultra

تلتهب دوماً المنافسة بين عمالقة الجوالات الذكية الرائدة سامسونج وآبل، خاصةً فى فئة الـ Flagship الرائدة، والتى ستشتعل أكثر فى الفترة القادمة بعد طرح لهاتفها الأفضل للعام iPhone 15 Pro   فى مواجهة أيقونة سامسونج Galaxy S23 Ultra.

ومن الناحية التقنية يأتى الجوالان بكل المواصفات الممكنة التى يبحث عنها محبو الجوالات الرائدة Flagships، مما يجعل قرار المفاضلة بين الجوالين صعباً للغاية، نقدم لك فى هذه المقارنة المواصفات والخاصة بالجوالين للمساعدة على اختيار الأفضل.

بشكل عام يقدم iPhone 15 Pro تصميم من التيتانيوم، مع تحديثات للكاميرا ستجعلها تتسيد التصوير تماماً مع أسرع معالج فى السوق، أما سامسونج Galaxy S23 Ultra يوفر شاشة خارقة، وبالطبع قلم S Pen الشهير، مع خاصية الزووم الرقمي الخارق.

التصميم

iPhone 15 Pro 

يأتى Galaxy S23 Ultra بشاشة أكبر من آيفون مع تصميم من الزجاج المقوي، مع مكان مخصص للقلم وشاشة بحواف تجعل المشاهدة مبهرة، بينما يتميز iPhone 15 Pro بوزن أخف ومصنوع بالكامل من التيتانيوم، وبحواف حادة من الجوانف تجعل عملية الإمساك به أقوي قليلاً.

 Galaxy S23 Ultra

الشاشة

يأتي هاتف iPhone 15 Pro بشاشة عالية الدقة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية؛ قياس 6.5 بوصة، والتى تضمن لك تجربة مشاهدة مميزةقد تكون الأفضل فى السوق حالياً بلا منافس، مع حماية من نوع Ceramic Shield glass، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر.

iPhone 15 Pro Max

بينما شاشة Galaxy S23 Ultra بدقة Dynamic AMOLED 2X، مع درجة وضوح 3088 × 1440 بكسل، كما أنها الأكبر حجماً بقياس 6.8 بوصة، وألوانها بنسبة تباين أكثر تجعلها بألوان زاهية، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2.

 Galaxy S23 Ultra

الكاميرا

جاء iPhone 15 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 3x. 

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

iPhone 15 Pro 

بينما يتفوق Galaxy S23 Ultra من ناحية التقريب البصري، الذى يتيح لك تقريب كل ما هو بعيد، بفضل مستشعر سامسونج الرئيسي الجديد بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة لكاميرا بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرا للتقريب بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة منظار بدقة 10 ميجابكسل، والتقريب البصري حتي 100 مرة، مما يوفر تجربة تصوير مميزة للغاية.

 Galaxy S23 Ultra

أما الفيديو فهو بنفس قوة نظيره من آبل، ولكن آيفون 15 برو يتفوق فى حجم الإضاءة الخاصة بالكاميرا وقت تصوير الفيديو، ولكن الجودة التى ستحصل عليها من عملاق سامسونج ستكون جيدة للغاية.

الأداء

زودت آبل iPhone 15 Pro بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، ويعمل بنظام تشغيل ios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير يز أخر يمكن تخصصيه للعديد من الإستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت.

iPhone 15 Pro 

أما سامسونج Galaxy S23 Ultra يأتى بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم، و للكن الأداء تقريباً هو نفسه بين الهاتفين، ولكن نظيره فى آبل أسرع قليلاً، ويعمل بنظام أندرويد 13 مع واجهة تشغيل سامسونج الأحدث One UI 5.1. 

 Galaxy S23 Ultra

لكن من ناحية ذاكرة الوصول العشوائية توفر سامسونج ذاكرة وصول عشوائي رام لهاتفها سعة 12 جيجابايت مقابل 8 جيجابايت لعملاق آبل

البطارية

النتيجة تقريباً متقاربة بين الهاتفين، حيث يقدم سامسونج S23 Ultra البطارية الأقوي وهي بسعة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع حتي 45 وات، وشحن لاسلكي بقوة 15 وات، والشحن العكسي بقوة 4.5 وات.

بينما بطارية iPhone 15 Pro جاءت بعدد ساعات عرض فيديو تصل إلى 29 ساعة، بمعدل 9 ساعات أكثر عن شقيقه السابق iPhone 12 Pro.

السعر

يبدأ سعر iPhone 15 Pro بـ 999 دولار أمريكي لسعة 128 جيجابايت، ومتوفر بـ 4أ لوان هي الأزرق والأسود والأبيض والرصاصي.

iPhone 15 Pro 

بينما سامسونج جلاكسي S23 Ultra يأتى بسعر 1200 دولار أمريكي لسعة 256 جيجابايت أيضاً، مع خيارات أكثر من الألوان تصل إلى 8 ألوان.

 Galaxy S23 Ultra
سامسونج آبل iphone 15 Pro Galaxy S23 Ultra iPhone

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