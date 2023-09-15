الثقافي الروسي: الاحتفال بالتبادل الإنساني سنة كاملة لأول مرة منذ 80 عاما

قال شريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، إن هذا العام يشهد الاحتفال بمرور 80 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، لافتًا إلى أن مبادرة التبادل الإنساني المصري الروسي بدأت منذ عام 2020، والتعاون الإنساني هنا معني بكافة المجالات.



وأضاف “جاد” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن الافتتاح تم في مصر، لافتًا إلى أنه لأول مرة على مدار الـ 80 عاما تستمر فعاليات التبادل الإنساني بين مصر وروسيا لمدة عام كامل، حيث كانت لا تتجاوز الأسبوع الواحد في الأعوام السابقة.



وأشار مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي إلى أن زيارة مصر بالنسبة للمواطن الروسي أمر محبب جدًا بالنسبة له، حيث يوجد اهتمامًا كبيرًا بمصر سواء على المستوى التاريخي والسياحي.