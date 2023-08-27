علاقات إستراتيجية شاملة.. السفير يوسف الشرقاوي يكشف أهمية العلاقات بين مصر وروسيا

أكد السفير الدكتور يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات المصرية الروسية قوية وذلك منذ عقود طويلة، مشيرًا إلى أن أول قنصل روسي قد عين في الإسكندرية عام 1784.

وقال يوسف الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضايية المصرية"، أن السياسة الخارجية المصرية متوازنة ومتنوعة، خاصة خلال فترة حكم الرئيس السيسي.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات المصرية الروسية تقوم على تحقيق المصالح المتبادلة، مؤكدا أن علاقات شراكة استراتيجية شاملة، خاصة على مستوى "مشروع الضبعة"، والعديد من المشروعات الأخرى.



استيراد الحبوب والقمح من روسيا

وأشار يوسف الشرقاوي إلى أن هناك تعاونًا اقتصاديًا بين البلدين خاصة على مستوى إستيراد الحبوب والقمح من روسيا، والعمل وإنشاء منطقة إقتصادية روسية في منطقة قناة السويس.