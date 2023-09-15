هل الصبار يجلب طاقة سلبية؟.. خبير زراعة يوضح

قال محمد عاطف متخصص فى زراعة الصبار، إن الصبار نوعان شوكي وعصاري، ونفى عاطف أن يجلب الصبار الطاقة السلبية، مؤكدا أن الصبار يجلب الطاقة الإيجابية.



وأضاف عاطف خلال لقائه بالإعلامية هبة ماهر ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي" أنه بدأ فى العمل بمجال زراعة الصبار منذ 2019، لافتا إلى أنه يعمل بمهنة التدريس بمادة اللغة العربية، ولكنه يعمل بزراعة والتخصص فى مجال زراعة الصبار.

أشهر أنواعة “ عمة القاضي”

وأوضح أن هناك أنواع من الصبار نادرة وبطيئة النمو، مضيفا أن هناك نوع من الصبار يسمى "عمة القاضي" أو الكرة الذهبية أو الأشلو.