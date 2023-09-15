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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من الفائز؟.. خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي في السوبر الأفريقي اليوم

خالد الغندور
خالد الغندور

توقع الإعلامي خالد الغندور فوز الأهلي بالسوبر اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور:"الاهلي هيكسب السوبر  النهاردة".

 

علقت الإعلامية فرح سعيد، على مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم، في بطولة كأس السوبر الافريقي، قائلة: النادي الأهلي اليوم يمثل مصر وعلينا جميعا تشجيعه اليوم.


وأضافت فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، :"لازم نكون أيد واحدة والنادي الأهلي يمثل مصر..ومباراة اليوم ستكون متكافئة".

ولفتت إلى أن كاف قرر الوقوف دقيقة حداد خلال كل المباريات التمهيدية، ببطولة دوري افريقيا والكونفدرالية وكأس السوبر الافريقي، وذلك تكريمها لضحايا الزلزال وإعصار دانيال.


وشددت على أن النادي الأهلي حقق اللقب 8 مرات، وهو الأكثر حصولا على البطولة

الاعلامي خالد الغندور

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