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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لـ35 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنوفية خلال أسبوع

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الزراعة فى تنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 3 وحتى 9 سبتمبر الجاري  .

حيث تم إزالة ( 35) حالة تعدى بمساحة إجمالية  ( 4083) م2 بما يعادل ( 23 قيراط ) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، يأتي هذا إنطلاقا من تكليفات محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية و الميدانية لرصد أية حالة بناء مخالف فى المهد لإزالتها فوراً حفاظا على الرقعة الزراعية ومقدرات وحقوق الدولة  .

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حيث أوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ  ( 35) حالة  تعدي بنواحي أشمون والباجور و السادات وبركة السبع وتلا وقويسنا ومنوف .

كما تم تحرير 6061 محضر تبوير تراكمى بمساحة (3528347) م2 بما يعادل 840 فدان اعتبارا من 19 فبراير 2022 وحتى تاريخه ، واسترداد مساحة (532101) م2 بما يعادل 126 فدان و16 قيراط و16 سهم بعدد 1360 حالة مبورة ومتروكة بدون زراعة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ورفع التشوينات وزراعة الأرض وعودتها إلى طبيعتها الزراعية .


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها ،  مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة  .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إزالة فورية البناء المخالف تعدي على الأراضى الزراعية المنوفية

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