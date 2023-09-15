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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ألعاب البحر المتوسط الشاطئية.. 9 مصريين بنهائيات اليوم الثاني للسباحة بالزعانف

صدى البلد

شهدت تصفيات اليوم الثاني لمنافسات السباحة بالزعانف لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة هيراكليون باليونان تأهل 9 لاعبين في الفردي بجانب تأهل المنتخب في التتابع للزعانف في سبعة منافسات بالبطولة.

وفي منافسات ال50 متر  تحت الماء رجال تأهل للنهائي طارق حسن وسيف الدين أيمن.
وفي منافسات 100 متر مونو سيدات تأهل للنهائي جميلة علي .
وفي منافسات 100 متر سباحة بالزعانف سيدات تأهل للنهائي لوجين شوقي.
وفي منافسات 200 مونو رجال تأهل للنهائي سيف الدين أيمن ومحمود وليد.
وفي منافسات 200 متر سباحة بالزعانف رجال تأهل للنهائي أحمد فتحي.
وفي منافسات 400 متر مونو سيدات تأهل للنهائي جميلة علي وندى مجدي.
وفي منافسات 4x50 متر زعانف مختلط تأهل للنهائي منتخبنا المكون من لوجين شوقي وطارق حسن وبسملة صبحي وأحمد فتحي.

ونجحت بعثة الغوص والإنقاذ في منافسات الأمس في تحقيق ميدالية ذهبية عن طريق لوجين شوقي في منافسات 200 متر زعانف مزدوجة سيدات وتحقيق ميدالية برونزية عن طريق سيف الدين أيمن في منافسات 100 متر مونو رجال.

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