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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مع بدء الدراسة.. 10 فئات معفاة من مصروفات العام الجديد.. ومساعدات استثنائية لهؤلاء

مصروفات المدارس
مصروفات المدارس

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2023 - 2024  م ، والذي من المقرر أن يبدأ  يوم السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات.


فئات معفاة من مصروفات الدراسة


طبقا للقرار الوزاري الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية عن العام الدراسي ، فإن الفئات المستثناة طبقا للقرار ممثلة فى الآتى:

 

1ـ أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

3ـ الطلاب يتامى الأب.

4ـ أبناء المرأة المعيلة، مهجورة العائل، والمطلقة.


5ـ أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

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تعرف على موعد بدء الدراسة لعام 2023- 2024

6ـ أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين وبدون دخل ثابت، وذلك بعد اجراء بحث اجتماعي.

7ـ أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

8ـ طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء.

9ـ طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

10ـ أبناء شهداء، وضحايا، مفقودي، ومصابي العمليات الحربية والارهابية، والأمنية، وأسرهم، وفقًا لما جاء بالقرار "45" لسنة 2020.


مساعدات استثنائية


نص قانون الضمان الاجتماعي في المادة 10 منه على أن :" تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك فى الحالات الآتية:

1-مصروفات التعليم.

2-مصروفات الجنازة.

3-مصروفات الوضع.

 

الدكتور رضا حجازي موعد بدء الدراسة المراحل التعليمية مصروفات الدراسة

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