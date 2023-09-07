تعرف على موعد بدء الدراسة لعام 2023- 2024

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن موعد الدراسة لعام 2023 - 2024، للمراحل التعليمية المختلفة، والذي قد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2024

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي 2024 للجامعات والمدارس مع نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر، أى بعد 40 يوما ، وقد تختلف بداية الدراسة بالنسبة لبعض المدارس والجامعات التي تتمتع بنظام خاص.

موعد انتهاء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2024

ويستمر العام الدراسي الجديد 2023\2024 حتى يوم السبت الموافق 8 من شهر يونيو 2024، حيث أن موعد بدء الدراسة 2024 سيكون فى نفس الوقت لكافة لكافة المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات علي أن تبدء إجازة إجازة نصف العام الدراسي بداية من يوم ٢٧ يناير 2024.

موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2024



ومن المقرر أن يكون موعد بدء الدراسة 2024 للعام الدراسي الجديد 2023\2024، بداية من يوم السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر القادم 2023.

مواعيد الدراسة في المدارس الدولية



وفيما يخص موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية يسمح للمدارس الدولية الراغبة في بدء العام الدراسي الجديد 2023\2024 مبكرا بداية من الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

ويبلغ عدد أسابيع العاد الدراسي نحو 35 أسبوع تقسم كما يلي :-