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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رد نهائي بشأن تأجيل الدراسة ومفاجأة في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم تنفي تأجيل الدراسة في المدارس بسبب الانتخابات الرئاسية
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يثار بشأن تأجيل الدراسة في المدارس بسبب الانتخابات الرئاسية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 فتح موقع التنسيق مرة أخرى
تنسيق المرحله الثالثه 2023 تصدرت وسيطرت على جميع محركات البحث خاصة بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 89.04%.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مفأجاة في مؤشرات القبول
تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يتسابق على معرفته في الوقت الحالي جميع طلاب الدبلومات الفنية، ويتسأل الجميع عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وإتاحة الفرصة للطلاب لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.

القمر يلتقي الأخوات السبع الليلة في سماء مصر
يقترب القمر الليلة من الحشد النجمي الأخوات السبع في برج الثور، المعروفة أيضًا باسم مجموعة Pleiades (الثريا)، في مشهد سماوي آسر لمراقبي النجوم يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، لمشاهدة احتضان القمر للأخوات السبع ورصد المشهد وتصويره؛ إذا سمحت لهم الفرصة.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني.. تسجيل الرغبات هنا
رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني.. ينتظر عدد كبير من الطلاب بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023  موعد تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني.
وزير التربية والتعليم يبحث مع وفد البنك الدولي أوجه التعاون المشترك
استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا من البنك الدولى؛ وذلك لبحث مختلف أوجه الشراكات والتعاون بين الوزارة والبنك الدولي لتطوير التعليم قبل الجامعي.

تفاصيل خطة تحول جامعة حلوان إلى تكنولوجية خضراء
كشفت جامعة حلوان، جهودها نحو التحول إلي جامعة تكنولوجية خضراء متطورة لتوفير عملية تعليمية حديثة تواكب متطلبات العصر لطلابها.

رئيس جامعة سوهاج: تنفيذ 91% من مبنى كلية طب الأسنان بالمقر الجديد
قال رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، إنه تم الإنتهاء من تنفيذ 91 % من مبنى كلية طب الأسنان الجاري إقامته بمقر الجامعة الجديد بالكوامل بتكلفة إجمالية تبلغ 193 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر مارس القادم.

فرصة مثالية لـ التصوير.. قمر التربيع الثاني والأخير يزين السماء الخميس
تتزين سماء مصر يوم الخميس القادم بظهور قمر التربيع الثاني والأخير لشهر صفر، في ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

 

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