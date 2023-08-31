موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه باقٍ من الزمن شهر واحد على موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر أن يكون موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 اي بعد شهر من الآن ، نافية وجود أي نية للتأجيل .

وبالاضافة إلى حسم موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية ، هو يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 ، مشيرةً إلى إنتهاء العام الدراسي يوم السبت 8 يونيو 2024، ليبلغ عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية ، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

وخلال البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للإعلان عن موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية ، تم التأكيد على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024 ، و بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 .

إجازة نصف العام اسبوعين .. تبدأ 27 يناير

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين ، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.



وفي إطار اعلان تفاصيل بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية ، تم التأكيد على بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024 ، و بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.



كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في اطار الكشف عن تفاصيل الدراسة 2024 للمدارس الحكومية عن بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024 ، و بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024 ، مشددة على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.