بعد ظهور متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر.. شكل الدراسة بالعام الدراسي الجديد

يترقب طلاب الثانوية العامة، بدء العام الدراسي الجديد بعد الانتهاء من تنسيق الجامعات 2023 ، والترشح للكليات.

وكان قد تساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول نظام الدراسة بالجامعات بعد أن ظهرت حالات لفيروس كوفيد-19 من سلالة متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر ، واحتمالية عودة الأبحاث والدراسة أونلاين .



شكل الدراسة بالجامعات بالعام الدراسي الجديد

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أنه ليس هناك أي قرارات رسمية بشأن جعل الدراسة أونلاين من البيت ، وعودة نظام الأبحاث بدلا من الامتحانات في العام الدراسي الجديد ، وذلك بعد أن ظهرت حالات لفيروس كوفيد-19 من سلالة متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر .





وأشار إلى أن تأجيل الدراسة ليس أمرا مطروحا كما أن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في الجامعات هو 30 سبتمبر المقبل كما هو معلن وليس هناك أي تغيير به.

تعليمات وزارة الصحة

ومن جانبه كان قد قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري ، أنه لايوجد اي داعي للقلق ولن يكون إجراءات احترازية أو إغلاق أو تأجيل الدراسة كما يتردد علي وسائل التواصل الاجتماعي .

وأشار قنديل إلي أنه لن يكون هناك أي إجراءات إضافية سوي الإجراءت المتبعة للحفاظ علي الصحة العامة والتي يجب المحافظة عليها في أي وقت مثل النظافة العامة وغسل اليدين بالماء والصابون وغيرها.