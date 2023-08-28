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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقوم على 7 مبادئ.. تفاصيل المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية ، والتي تقوم على 7 مبادي .

 

المبادئ السبعة للمبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية وهى:


- الكل يتعلم سويًا
- نحن نرعاك
- العالم لدينا
- أنت في بلدك الثانى
- أنت متكامل
- أنت مبتكر
- أنت سفير


كما جاء دعم من عدد من الوزارات للمباردة من بينها :


- إطلاق التأشيرة التعليمية للطلاب الوافدين.


- 50% خصم من وزارة للطلاب على للطلاب الوافدين بوسائل النقل والمواصلات .

- تخفيض 50%  من السياحة والآثار للطالب الوافد على دخول المناطق الأثرية

- إتاحة 25% تخفيض على تذاكر الطيران للطالب الوافد واسرته

- تكليف وزارة الخارجية لسفراء مصر بالخارج للترويج للمبادرة المصرية للسياحة التعليمية

- التعليم العالي تعلن منح كاملة وجزئية فتح أكاديمية الفنون المصرية للطلاب الوافدين

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التعليم العالى تطلق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة

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التعليم العالي : لا مد بمرحلة تقليل الاغتراب.. وتنتهي خلال ساعات

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دعما للسياحة التعليمية.. 50% خصم للطلاب الوافدين بوسائل النقل والمواصلات

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وزير النقل: السياحة إحدى أولوياتنا أثناء التخطيط للطرق

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التعليم العالي: المبادرة المصرية للمنح الدراسية تعتبر الطالب الوافد سفيرا لدولته لدينا

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التعليم العالي : إطلاق فيزا للوافدين بالتعاون مع هذه الجهات

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي: "أننا نهيئ البيئة المناسبة للطلاب الوافدين، بحيث يتم الدمج بين الابتكار والإبداع داخل العملية التعليمية، موضحًا أن هناك مراكز للإبداع والابتكار داخل الجامعات المصرية يستفيد منها الطالب الوافد لكى يبدع ويبتكر أثناء دراسته، فضلاً عن ربط الطلاب الوافدين بشركات الأعمال سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولى بحيث يتم تأهيلهم وفقًا لمفهوم ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن برنامج المنح الجديد يقوم على إعداد خريج متكامل الجدارات والمهارات، وقادرًا على الابتكار والمشاركة في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الحصول على أحدث البرامج ذات الطابع الدولى، والشهادات المزدوجة التي تمنح بالجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في العديد من البرامج المتميزة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، بحيث يحصل الطلاب الوافدين على فرصة تعليمية متميزة في مصر وسط ثقافات مختلفة".

 


وأعلن الدكتور أيمن عاشور عن إطلاق التأشيرة التعليمية للطلاب الوافدين بحيث يحصل الطالب الوافد على كافة الحقوق الخاصة بإقامته خلال مدة دراسته في مصر، وكذلك مبادرة  EGYAID، وهى جزء من منظومة (ادرس في مصر)، وتتضمن نظام المنح الذى سيقدم للطلاب الوافدين بالدول الصديقة والشقيقة، مؤكدًا على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للطلاب الوافدين، لافتًا إلى استحداث برامج متنوعة وجديدة من نوعها بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية يمكن للطلاب الوافدين الالتحاق بها في مجالات وتخصصات جديدة مثل: الذكاء الاصطناعى، الروبوتات، الطاقة الجديدة والمتجددة.

المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية المبادرة المصرية للمنح الدراسية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الرئيس عبدالفتاح السيسي

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