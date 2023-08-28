التعليم العالي: المبادرة المصرية للمنح الدراسية تعتبر الطالب الوافد سفيرا لدولته لدينا

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية تمتلك 7 مبادئ هامة منها أن الطالب المتواجد سفير لمصر ولدولته كما أن الطالب الوافد مبتكر فى العملية التعليمية ومتكامل فى العملية التعليمية.

وأضاف عاشور يعد الطالب الوافد فى بلده الثانى سواء فى البيئة التعليمية أو على مستوى الجامعة او المستقبل.



وتابع: : نعمل على تجهيز الطلاب وتأهيلهم والطالب الوافد يعتبر مثالا مشرفا لبلده وفى الوقت ذاته هو حامل رسالة مصر لدولته ، لذا فالدولة تسعى لجعل الطالب الوافد مبتكرا من خلال مراكز الابتكار والابداع" .



وانطلقت منذ قليل فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، بحضور عدد من الوزراء حيث يقوم بتقديم مؤتمر الانطلاق الفنان إياد نصار .

وتعقد اليوم فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والنقل والطيران المدني استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.



وذلك بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.