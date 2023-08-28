السياحة والآثار: تخفيض 50% للطالب الوافد على دخول المناطق الأثرية

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إنه سيتم عمل تخفيض 50 % وذلك لجميع الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، على دخول المناطق الأثرية.

وأشارت إلى أنه قد تم اعتماد دعم وزارة السياحة والآثار لدخول الطلاب الوافدين إلى المناطق السياحية بنفس قيمة دخول الطلاب المصريين.

وأضافت شلبي أن المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية هي ضمن خطة الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح في 2030.

انطلقت منذ قليل فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، بحضور عدد من الوزراء حيث يقوم بتقديم مؤتمر الانطلاق الفنان إياد نصار.

وتعقد اليوم فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والنقل والطيران المدني استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية



وذلك بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.

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