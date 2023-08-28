دعما للسياحة التعليمية.. 50% خصم للطلاب الوافدين بوسائل النقل والمواصلات

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تقدم بعض المميزات للطلاب الوافدين، من أجل دعم السياحة التعليمية ومن بينها تقديم منح للطلاب بموجب كارت الاشتراك بناء على التأشيرة التعليمية من التعليم العالى.
وأضاف كامل الوزير أن التأشيرة التعليمية تفيد بأن الطالب الوافد هو دارس فى الجامعات المصرية، وبالتالي يمكنه الحصول على تخفيض 50% فى كل وسائل المواصلات التي تتبع الوزارة وهيئة السكك الحديدية وهيئة المترو.
وانطلقت منذ قليل فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، بحضور عدد من الوزراء حيث يقوم بتقديم مؤتمر الانطلاق الفنان إياد نصار .
وتعقد اليوم فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والنقل والطيران المدني استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية
وذلك بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.