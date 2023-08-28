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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير النقل: السياحة إحدى أولوياتنا أثناء التخطيط للطرق

صدى البلد

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن السياحة التعليمية وأي نوع من أنواع السياحة، يتم ومنها التعليمية لا يمكن أن تتم بدون وسيلة نقل جيدة.

وأضاف كامل الوزير ، أن النقل تضع السياحة على رأس أولوياتها أثناء التخطيط للطرق، حيث يتم ربط المناطق السياحية ببعضها البعض، ومن ثم يتم العمل بالخط الثالث من القطار الكهربائي الجديد الذي يربط الغردقة بالأقصر.


انطلقت منذ قليل فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، بحضور  عدد من الوزراء حيث يقوم بتقديم مؤتمر الانطلاق الفنان إياد نصار .

وتعقد اليوم فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والنقل والطيران المدني استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.  


وذلك بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.

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