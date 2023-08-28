وزير التعليم العالي : 25% تخفيضا على تذاكر الطيران للطالب الوافد وأسرته

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن وزارة الطيران، قد أعلنت عن وجود تخفيض 25% للطالب الوافد وأسرته على تذاكر الطيران ، يمكن أن يحصل عليها الطالب بموجب الكارت الخاص بالطالب.



وأضاف عاشور أنه يوجد أيضا خدمات أخرى من الوزارات يتم تقديمها للطلاب الوافدين مثل خدمات وزارة النقل والسياحة والآثار.



انطلقت منذ قليل فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، بحضور عدد من الوزراء حيث يقوم بتقديم مؤتمر الانطلاق الفنان إياد نصار .

وتعقد اليوم فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والنقل والطيران المدني استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية



وذلك بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.



كما ستقام الفعالية يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بفندق سانت ريجيس العاصمة الإدارية الجديدة.