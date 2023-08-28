التعليم العالي : إطلاق فيزا للوافدين بالتعاون مع هذه الجهات

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه في إطار اطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، أنه يتم اليوم إيضا اطلاق التأشيرة التعليمية وهى " فيزا التعليمية " ، مؤكدا على تعاون الخارجية وجميع الجهات والمؤسسات بالدولة موجها لهم الشكر علل هذه الجهود



وأضاف عاشور أنه بموجب حصول الطالب على هذه الفيزا يعد الطالب كأنه فى بلده ومن ثم يحصل على جميع الحقوق خلال مدة دراسته .



وانطلقت منذ قليل فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، بحضور عدد من الوزراء حيث يقوم بتقديم مؤتمر الانطلاق الفنان إياد نصار .

وتعقد اليوم فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والنقل والطيران المدني استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية



وذلك بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.

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