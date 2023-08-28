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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخارجية: تكليف سفراء مصر بالخارج للترويج لمبادرة السياحة التعليمية

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أكد السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، على وجود تكليف لجميع سفراء مصر في دول العالم بالقيام بالترويج للمبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية.

وأضاف سليم أن المبادرة ستتيح فرص متميزة للجميع،  مشيرا إلى أن إطلاق تأشيرة مستقلة للطلاب هو أمر جيد ومطلوب، كما أنه سيتم التنسيق الفترة المقبلة لتطوير منظومة الوافدين في مصر.

وانطلقت منذ قليل فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، بحضور  عدد من الوزراء حيث يقوم بتقديم مؤتمر الانطلاق الفنان إياد نصار .

وتعقد اليوم فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والنقل والطيران المدني استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية  


وذلك بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.

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